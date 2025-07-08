شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وإسبانيا يؤكدان دعمها لجهود مصر وقطر وأمريكا لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، دعمهما الجهود المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف النار، وضرورة وقف الحرب على غزة فورًا، وإنهاء الكارثة الإنسانية عبر فتح جميع المعابر لدخول المساعدات فوريًّا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسباني بحث خلاله، الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على تعزيز عمق علاقات الشراكة بين البلدين، واستمرار العمل على تطويرها.