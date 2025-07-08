شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.. 186 قانونا و63 اتفافية و2230 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملخص إنجازات وأعمال المجلس بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

واوضح المجلس أن حصاد أعمال المجلس جاء كالتالي:

- عدد الجلسات: 62 جلسة، بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة

- عدد القوانين: 186 عدد المواد: 2635

- الاتفاقيات الدولية: 63 اتفاقية دولية.

- عدد اجتماعات اللجان: 3020 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات 3260 ساعة.

- عدد تقارير اللجان التي انتهى المجلس من نظرها: 756 تقريراً

- الاقتراحات برغبات: 417

- طلبات الإحاطة: 2230 باللجان النوعية.

- عدد الزيارات الميدانية: 19



بيات بالإنجازات

الدبلوماسية البرلمانية

شهدت الدبلوماسية البرلمانية المصرية خلال دور الانعقاد الخامس نشاطًا مُكثفًا، حيث شارك مجلس النواب المصري بشكل منتظم وفعال في اجتماعات الاتحادات والمنظمات التي يحظى بعضويتها، وقد تكلل هذا النشاط بتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على المشاركة المنتظمة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن نشاط مُكثف للدبلوماسية البرلمانية في شقها الثنائي باستقبال العديد من رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المُشترك.