شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تشارك فى احتفال العيد الوطنى المصرى بلاهاى بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت سفارة جمهورية مصر العربية بمدينة لاهاى فى هولندا، صباح اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، احتفالًا رسميًا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك في أجواء وطنية شاركت فيها مختلف أطياف الجالية المصرية، وفي مقدمتهم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الأنبا أرسانى يترأس وفد الكنيسة القبطية

وشارك فى الاحتفال الأنبا أرسانى، أسقف إيبارشية هولندا، على رأس وفد كنسي ضم عددًا من الآباء الكهنة والاراخنة، ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة الهولندية، في حضور يعكس التلاحم بين مؤسسات الدولة والجالية المصرية بالخارج.

وكان فى استقبال الوفد الكنسى السفير عماد حنا، سفير مصر في لاهاي، والسيدة مريهام يوسف، نائب السفير، حيث رحبا بنيافة الأنبا أرساني وأعضاء الوفد، وعبّرا عن تقديرهما لدور الكنيسة القبطية في دعم روابط الانتماء الوطني وتعزيز التواصل مع أبناء الجالية.

وحدة وطنية ومشاركة فعالة

جاءت مشاركة الكنيسة في هذا الحدث الوطني الكبير تأكيدًا على دورها المجتمعي والوطني، وتقديرًا لثورة يوليو التي أرست دعائم الاستقلال والسيادة الوطنية لمصر، وأعادت الاعتبار لكرامة المواطن المصري في الداخل والخارج.

وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون الوثيق بين الكنيسة القبطية والسفارات المصرية في الخارج، خصوصًا في المناسبات الوطنية والدينية التي تعزز الشعور بالوحدة والانتماء.