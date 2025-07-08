شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تنعى شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى ببالغ الحزن والأسى، طارق النبراوى نقيب المهندسين، شهداء الواجب في حادث حريق سنترال رمسيس، الذين وافتهم المنية أثناء تأديتهم واجبهم المهني والوطني بشجاعة وإخلاص، مقدمين أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء الأمانة، وضربوا أروع الأمثلة في التفاني وتحمل المسؤولية، وهم:

المهندس/ محمد طلعت

المهندس/ أحمد رجب

المهندس/ أحمد مصطفى

الأستاذ/ وائل مرزوق

كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرهم الكريمة، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، وذكراهم حية في وجداننا وضمير الوطن.

وكانت قد نعت الشركة المصرية للاتصالات أربعة من موظفيها الذين توفوا نتيجة الحادث، وهم: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، والمهندسون أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشؤون الفنية، وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بخالص التعازي لأسرهم، وأكدت الشركة أن هؤلاء الزملاء جسدوا أسمى معاني المسؤولية والإخلاص، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، ووجهت إدارة الشركة بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، ماديًا ومعنويًا، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.