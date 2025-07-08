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القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية، وذلك لتميزها خلال شهر يونيو الماضي، وتقديرًا لمجهوداتها وإخلاصها في العمل، وسرعة تعاملها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة، والتي بلغ عددها حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان.

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تكرم الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية

وشهد التكريم حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير لرئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية، والعاملين بالإدارة، مشيدة بمجهوداتهم، حيث يأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

ومن جانبهم؛ أعرب العاملون بالوحدة المركزية للجمعيات الأهلية عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.



