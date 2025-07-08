شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: تقديم خدمات الإسعافات لـ32 مصابا فى حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري عن تقديم خدمات الإسعافات الأولية لنحو 32 مصابا، ومساندة رجال الإسعاف في نقل بعض المصابين والضحايا إلى المستشفيات، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي، وتوزيع الخدمات اللوجيستية والمساعدات العاجلة من زجاجات المياه، العصائر، كمامات، وغيرها من المستلزمات الوقائية والإغاثية.

الهلال الأحمر ينعي ضحايا حريق سنترال رمسيس ويشيد بجهود الإنقاذ

وتتوجه جمعية الهلال الأحمر المصري، بالشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف البواسل، على ما قدموه من جهد خالص في السيطرة على الحريق، وإسعاف المصابين، كما يتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص العزاء لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.