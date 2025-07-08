شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استعلام تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد بحث كثير من المواطنين عن معرفة آلية الاستعلام عن تكافل وكرامة، والذى يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت.

وتعتبر من أبرز استفسارات المواطنين عن المبادرة هو كيفية الاستعلام بالرقم القومى، عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة، وفى هذا السياق أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى للوزارة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

كما يتيح صرف معاشات تكافل وكرامة من عدة أماكن، كـ مكاتب البريد فى جميع المحافظات، ماكينات الصراف الآلى (ATM)، المحافظ الإلكترونية عبر الشركات، منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

جدير بالذكر، أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

وفي سياق متصل، كانت قد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص لـ الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025، مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.