شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: فتح التسجيل فى دورات التدريب المهنى لعام 2025/ 2026 بمركز شهداء الكتيبة 103 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التسجيل للالتحاق بدورات التدريب المهني للعام التدريبي 2025 / 2026 ، وذلك بمركز تدريب "مهني شهداء الكتيبة 103 بالشرابية"بالقاهرة، ويأتي ذلك ضمن تنفيذ خطة تأهيل الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتمكين الشباب ورفع كفاءتهم المهنية وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة المديرية، وإسلام أحمد وكيل المديرية، أن مراكز التدريب المهني التابعة لها تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والعملية ، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، ويعزز من فرص تشغيل الشباب في مجالات متنوعة..وتتضمن الدورات الجديدة مجموعة من التخصصات الفنية التي تحظى بطلب داخل سوق العمل، من أبرزها: التفصيل والخياطة، لإعداد كوادر مدربة للعمل في صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الموضة، واللحام، لتأهيل الشباب للعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات المعدنية، بالإضافة إلى صيانة المحمول، استجابة للطلب المتزايد على فنيي الأجهزة الإلكتروني، وميكانيكا السيارات، لتأهيل فنيين قادرين على التعامل مع المركبات الحديثة، إلى جانب الكهرباء، لإعداد فنيين متخصصين في التركيبات الكهربائية المنزلية والصناعية.

وأوضح مدير المديرية أن هذه الدورات تمثل فرصة حقيقية للشباب لاكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، خاصة في ظل التنافس المتزايد على الوظائف داخل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التدريب يتم داخل مراكز مؤهلة، وعلى يد مدربين متخصصين، مع التركيز على الجوانب العملية التي تؤهل المتدرب مباشرة لسوق العمل...ودعت مديرية عمل القاهرة الشباب الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التوجه لأقرب مركز تدريب مهني تابع لها، أو التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي اضغط هنا