شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أتوبيسات النقل وخطة التحول للعمل بالغاز والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جراج هيئة النقل العام بشارع بورسعيد، يرافقه الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، وذلك لمتابعة مشروع الهيئة لتحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، وتحديث جزء من السيارات للعمل بالكهرباء.

وتأتي الزيارة في إطار احتفالات محافظة القاهرة، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1056 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م فى عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو التى كانت سببًا فى القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة 30 يونيو ، حيث شهدت الـ11 عامًا الماضية تنفيذ 8158 مشروع بتكلفة 2726.467 مليار جنيه، من بينها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والإهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بانشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م، وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.