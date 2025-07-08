شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل وفدا من جامعة شاندونج نورمال الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية التربية جامعة حلوان وفدًا رفيع المستوى من جامعة "شاندونج نورمال" الصينية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان في استقبال الوفد الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، إلى جانب السادة وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس،الدكتور محمد الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب أستاذ مساعد التربية المقارنة بكلية التربية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز مقومات كلية التربية وما تقدمه من برامج أكاديمية ومبادرات مجتمعية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الحالية بين الكلية والعديد من الكيانات المحلية والدولية.

أكد الدكتور السيد قنديل على أن جامعة حلوان تضع التعاون الدولي في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى عقد شراكات فاعلة تعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي أن جامعة حلوان منفتحة على التعاون مع الجامعات الصينية في مجالات متعددة، وتشجع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بما تحققه الشراكات الأكاديمية الدولية من دعم مباشر لجهود التنمية والابتكار.

كما رحب الدكتور حسام حمدي بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس حرص كلية التربية على تعميق العلاقات العلمية والثقافية مع المؤسسات الأكاديمية حول العالم، مؤكداً أن الكلية تسعى دوماً إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والمؤسسي.

وأبدى الجانبان كلية التربية وجامعة شاندونج نورمال رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون، خاصة في مجالات تبادل الطلاب، والبرامج البحثية المشتركة، والتطوير المهني للمعلمين.

وقد اختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور، تأكيدًا على عمق العلاقات المستقبلية المرجوّة بين المؤسستين.

وتؤكد جامعة حلوان التزامها بدعم جميع أشكال التعاون الدولي، وتعزيز مكانتها كصرح علمي يسهم في بناء جسور المعرفة والتفاهم بين الشعوب.