شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تقدم 104 تحالفات بمبادرة تحالف وتنمية ومشروعات بحثية للمياه والطاقة والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن إجمالى عدد المتقدمين فى التحالفات 104 تحالفات تقدموا بتحالفات كاملة بإجمالى عدد أعضاء 808 وهذا يعنى وجود 8 جهات فى كل تحالف باجمالى 535 جهة مشاركة.



وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " أن كل التحالفات حصلت على كل المشروعات التنموية الاقتصادية التى تحتاجها الدولة بداية من العلوم البيئية والطاقة والصناعة وإلكترونيات والتغذية وصناعة النسيج والتعدين وصناعة الاثاث وتطويرها وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه والسياحة والصيدلة والكيمياء.



وتابع وزير التعليم العالى، تم تغطية كل الانشطة من خلال التحالفات المتقدمة وموزعة على كل الاقاليم وليس إقليم واحد ؛ مشيراً إلى مشاركة 28 جامعة حكومية فى التحالفات تقدموا بمشروعات ومبادرات لخدمة خطط التنمية فى الدولة و113 كيان داخل الجامعات تقدموا من الكليات والمراكز البحثية، كما تقدم 10 مراكز بحثية تابعة للوزارة تقدموا بمشروعات ايضاً كما تقدم مراكز بحثية غير تابعة لوزارة التعليم العالى 9 مراكز بحثية تضم 30 كيات لافتا لمشاركة 14 جامعة خاصة فى التحالفات ومشاركة 11 جامعة أهلية تقدمت بمشروعات ومؤسسات تعليمية ذات طبيعة خاصة تقدمت بمشروعات و8 جامعات تكنولوجية تقدمت فى التحالفات وأيضا المعاهد العليا تقدم منها 9 معاهد فى التحالفات .