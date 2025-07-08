شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية: دار الإفتاء تقوم بجهود رصينة فى توطيد الأسس السامية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار زكي شلقامي القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء أعرب المستشار محمد الشناوي، عن اعتزازه بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من جهود رصينة في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين أطياف المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون، متمنيًا للمستشار محمد الشناوي دوام التوفيق والرفعة والسداد.



المستشار محمد الشناوي يستقبل مفتي الجمهورية



المستشار محمد الشناوي يستقبل مفتي الجمهورية