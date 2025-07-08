شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوى 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة بدء التقدم على تنسيق القبول بالثانوية العامة والثانوية الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحة خطوات تفعيل الإيميل الموحد والتقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

أولًا: تفعيل الإيميل الموحد (المدرسي)

لابد أن يكون لكل طالب بريد إلكتروني موحد حتى يتمكن من تسجيل رغباته على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي.

خطوات الحصول على الإيميل:

- الدخول على الرابط الآتي: https://office365.emis.gov.eg/

- إدخال الرقم القومي + كود الطالب (موجود في استمارة النجاح أو المدرسة).

- اضغط "أنا لست روبوت" ثم "استعلام".

- ستظهر لك بيانات البريد الموحد وكلمة السر.

- ادخل على موقع: https://www.office.com

وسجل دخولك بالبريد الذي حصلت عليه.

- سيطلب منك تغيير كلمة السر لأول مرة، وبعد ذلك سيعمل الإيميل معك بشكل طبيعي.

ونبهت الإدارات التعليمية، الطلاب، بالاحتفاظ جيدًا بالإيميل الذي تم التسجيل من خلاله، خاصة وأنه مهم للتقديم والمنصات التعليمية، وسيظل مع الطالب لمدة الثلاث سنوات.

ثانيًا: خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي (عام – فني)

بعد تفعيل الإيميل في الخطوات السابقة، تبدأ خطوات تسجيل الرغبات:

خطوات التقديم:

- الدخول على موقع التنسيق الرسمي:

https://tansiksec.emis.gov.eg/

- كتابة الرقم القومي + كود الطالب.

- استعراض المدارس المتاحة حسب مجموعك ومحافظتك.

- اختيار نوع التعليم والمدرسة المناسبة (عام – صناعي – تجاري – زراعي…)

- حفظ وطباعة استمارة الرغبات بعد التسجيل.

ملاحظات مهمة:

- التسجل خلال الفترة الرسمية المحددة.

- بعد تأكيد التسجيل، لن تتمكن من التعديل.

- اختار المدارس القريبة من محل السكن لتسهيل المتابعة.