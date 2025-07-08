شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتقديم الدعم اللوجيستي لإصلاح سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حريق مبنى سنترال رمسيس لمتابعة عمليات التبريد الجارية به .

رافق محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ووجه محافظ القاهرة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال .

كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذى نشب به.



محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق مبنى سنترال رمسيس



محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق مبنى سنترال رمسيس