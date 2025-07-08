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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:22 م
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، بـ "أليكسي ليخاتشوف" المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
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