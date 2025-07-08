شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية محذرة من الرطوبة المرتفعة: تقارب الـ90% بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تتسبب الرطوبة المرتفعة من زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.



وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 88 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 97 %

الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 55- 65 %

الصغرى نهارا 25- 30 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 40 %

الصغرى نهارا 10- 15 %

ويشهد اليوم الثلاثاء 8 يوليو، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (4:2) متر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أن اليوم يشهد طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.