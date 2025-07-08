شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: خدمات المحمول ستعود بكامل جودتها قبل عصر اليوم بالشبكات الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، عن عودة كاملة لخدمات المحمول في مصر قبل عصر اليوم، بعد تأثرها الجزئي جراء حريق سنترال رمسيس.

كما أكد الوزير خلال الجلسة العامة اليوم، أن 80% من خدمات سنترال رمسيس عادت للعمل بجودة كاملة، مع توقع استعادة 100% من الخدمات المتأثرة تدريجيًا خلال 24 ساعة من الحادث، وطمأنة الرأي العام بشأن تداعيات الحريق الذي نشب في السنترال مساء أمس، أن البيانات المتضررة من الحريق مؤمنة بالكامل من خلال نسخ احتياطية، مؤكداً أن قرار قطع الخدمة كان "اختيارياً" من قبل أجهزة الدولة لتجنب تفاقم الخسائر وحماية باقي الشبكة.

عودة خدمات المحمول بالكامل قبل عصر اليوم لجميع الشبكات

وأكد فوزى، أن خدمات المحمول ستعود بكامل جودتها قبل عصر اليوم لجميع مشغلى الشبكات الأربعة، وفيما يخص خدمات سنترال رمسيس تأثر 50 ألف عميل في محيط السنترال، وستعود لهم الخدمة بالكامل قبل نهاية اليوم، أما خارج المحيط، فالخدمة تعمل بجودة 80%، ومن المتوقع وصولها إلى 100% بزيادة 5% كل خمس ساعات.

وأضاف فوزي أن سنترال رمسيس، كمركز رئيسي، سيتم فكه تدريجياً وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل، مشيراً إلى أن عمل خدمات الاتصالات في باقي المحافظات يؤكد أن الجمهورية ليست معتمدة كلياً عليه، كما أكد تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى ولجنة حكومية للتحقيق، بالإضافة إلى متابعة النيابة العامة للتحقيقات.