شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 49 سائقا يتعاطون المخدرات بالطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 69205 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 3191 سائق تبين إيجابية 446 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1728 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وفحص 400 سائق تبين إيجابية 49 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 38 محكوم عليه بإجمالى 88 حكم، كما تم التحفظ على 24 مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.