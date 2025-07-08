شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يرحمهم.. أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الحريق الذى اندلع داخل سنترال رمسيس عن مصرع 4 من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

تضمنت قائمة الضحايا كلا من وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

وتتابع الشركة تطورات الحادث مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين في هذا الظرف الأليم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد نعت موظفيها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس أمس.

المصرية للاتصالات تنعى شهداء سنترال رمسيس وتدعم أسرهم

وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن هؤلاء الأبطال جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة.

ووجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء، وفاءً لما قدموه وتقديرًا لتضحياتهم، وحرصًا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.