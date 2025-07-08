شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة حريق سنترال رمسيس، ومصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، للوقوف على أسباب الحريق.

وأمرت النيابة العامة، بـ التصريح بدفن 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، لقوا مصرعهم فى حريق سنترال رمسيس، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

تجدد حريق سنترال رمسيس والحماية المدنية تسيطر عليه

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، بعدما تجددت النيران للمرة الثالثة، حيث يتم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق منعا للاشتعال مرة أخرى .

كان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



ابراج الاطفاء تواصل العمل



اخماد الحريق (1)



اخماد الحريق (2)



اخماد الحريق (3)



اطفاء من اعلي نقطة في سنترال رمسيس (1)



اطفاء من اعلي نقطة في سنترال رمسيس (2)



المواطنين يتابعون اخماد الحريق



رجال الاطفاء في محاولات الاطفاء (1)



رجال الاطفاء في محاولات الاطفاء (2)



رجال الاطفاء في محاولات الاطفاء (3)



رجال الاطفاء في محاولات الاطفاء (4)



رجال الاطفاء مواصلات الليل والنهار من اجل الاطفاء (1)



رجال الاطفاء مواصلات الليل والنهار من اجل الاطفاء (2)



سنترال رمسيس في مراحل الاطفاء الاخيرة (1)



سنترال رمسيس في مراحل الاطفاء الاخيرة (2)



سنترال رمسيس في مراحل الاطفاء الاخيرة (3)



سنترال رمسيس في مراحل الاطفاء الاخيرة (4)



سنترال رمسيس في مراحل الاطفاء الاخيرة (5)



عشرات عربات الاطفاء المشاركة ف الاطفاء (1)



عشرات عربات الاطفاء المشاركة ف الاطفاء (2)