شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما رصدته وزارة الداخلية من تداول مقطع مصور، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، فقد أجرت الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمين بشأن ما نُسب إليهم من اتهامات بتعمد السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأمرت بعرضهم على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فتبين تعاطي سائقَيْن منهم لجوهر الحشيش المخدر.

كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث المرور حول الواقعة، وقد أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين لها، وكلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأصدرت قرارها بحبس السائقين أربعة أيام احتياطيًا، وجار استكمال التحقيقات.