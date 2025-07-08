شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر كثافات مرورية أمام القادم من مناطق المهندسين والدقي وفي طريقه إلى اتجاه رمسيس، وذلك بسبب عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.

وتباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة حريق سنترال رمسيس، ومصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، للوقوف على أسباب الحريق.

وأمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، لقوا مصرعهم فى حريق سنترال رمسيس، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، بعدما تجددت النيران للمرة الثالثة، حيث يتم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق منعا للاشتعال مرة أخرى.

كان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



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