شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يضبط سائقا يسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ضبط المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أحد السائقين لمخالفته بالسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس، وذلك خلال جولة ميدانية له بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر، لتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية.

ونشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو يرصد لحظة ضبط السائق المخالف، حيث أكد محافظ الجيزة له أهمية الالتزام بالاتجاهات المرورية المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، قائلًا: "الدولة عملت ليك طريق الناحية التانية.. ليه نمشي عكس الاتجاه ونتسبب في حوادث"، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة المرورية بصرامة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير طريق بهرمس وتدعيمه بأرصفة للمشاة وبلاط إنترلوك وأعمدة إنارة حديثة لخدمة المواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وأوضحت أنه تم تطوير الطريق بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار في كل اتجاه، بدءًا من طريق ترعة الزمر في اتجاه قرية ذات الكوم، وذلك في إطار تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها لخدمة أهالي المنطقة.

وأكدت عملها على رصد كافة الاحتياجات الفعلية للمراكز والمدن، وترجمتها إلى مشروعات مدروسة تخدم السكان، ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.