وزير التعليم العالى: مصر مع الجمهورية الجديدة تنتج وتصدر المعرفة بالعمل على بحث علمى تطبيقى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن مبادرة تحالف وتنمية تحظى برعاية الرئيس السيسى ويتابع ما يتم فى هذه المبادرة موجها الشكر للرئيس على متابعة المبادرة، موضحا أن شركاء المبادرة الجامعات ولا نعنى هنا جامعة حكومية فقط ولكنها تحالفات من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد بالإضافة إلى ممثلين الدولة من الوزارات والهيئات الحكومية للتعرف على احتياجات كل وزارة، والصناعة لما لها من دور كبير لتحقيق ما نقوم به فى التحالفات الإقليمية، ورأس المال والمستثمرين وريادة الأعمال، لأن ما ينتهى له التحالفات يتحول لشركات ناشئة لتحقيق احتياجات كل إقليم



وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " كنا نتساءل عن البحث العلمي وعلاقته بالصناعة لتلبية الاحتياجات ، وهذا يتطلب وجود علاقة قوية بين الصناعة والجامعات ، ونستهدف الابتكار والربط مع احتياجات التنمية الشاملة ونعمل على البحث العلمي التطبيقى للربط مع احتياجات الصناعة واحتياجات الدولة لتحويل الابتكار لمنتج اقتصادى لتوطين الصناعة الوطنية، وصولا للاقتصاد المبنى على المعرفة.

وتابع وزير التعليم العالى، أنه تك تنظيم زيارات للأقاليم المختلفة بالجمهورية لتعريف الجامعات بدورها والتعريف بأهمية التحالفات الإقليمية " تحالف وتنمية، نعمل على نقل الدولة من صناعة استهلاكية نتيجة انفصال بين الصناعة والبحث مما ينعكس على فاتورة الاستيراد، ونقل التكنولوجيا.



واستطرد الدكتور أيمن عاشور ، مصر مع الجمهورية الجديدة تنتج وتصدر المعرفة من خلال العمل على بحث علمي تطبيقى متناغم مع النشاط الصناعى وبناء منظومة تصنيع وتطوير وتصدير.