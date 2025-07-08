شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مبادرة تحالف وتنمية تستهدف تسخير البحث العملى لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن مؤتمر اليوم لإعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، موضحاً أن المبادرة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى تحظى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية الأولى من نوعها فى تاريخ التعليم العالى وتجسد التعاون بين التعليم العالى ورواد الاعمال والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى لدعم الاقتصاد القومى فى الزراعة والصناعة والصحة وغيرها من خلال التكامل مع الصناعة.



وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان ، أن المبادرة استهدفت مواجهة تحديات التنمية فى مختلف إقاليم الجمهورية اعتمادا على دور البحث العلمى والعلماء فى مواجهة التحديات طموح الوزارة نحو وضع خريطة البحث العلمى خلال الفترة المقبلة.

وتابع المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، يركز المؤتمر على ما تحقق فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية واستعراض الخطط المستقبلية.