شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بإجمالي عدد (3587) طالبًا/ طالبة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات وذلك أمام (415) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وقد واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق كافة التعليمات والإجراءات المنظمة لمنظومة الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في الوقت المحدد بما يسهم في الحفاظ على انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، مشددًا على ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان قبل وأثناء فترة انعقاد الامتحان، للحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ووجه الوزير بالتنبيه على تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المنعقدة يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، يجب الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب، وبين النظامين الجديد والقديم لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع أو عجز في عدد الأوراق.

كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية، باستمرار التواجد الأمنى حتى انصراف السادة رؤساء اللجان والمراقبين وجميع السادة الملاحظين، بالإضافة إلى تأمين خروج كراسات الإجابة إلى الكنترول.

وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.



