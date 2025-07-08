شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: وضع أول خريطة بحثية للتعرف على احتياجات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن مؤتمر اليوم يستهدف تقديم الدلالات والمؤشرات على تحول الجامعات والمراكز البحثية لمفهوم الجيل الرابع، اذ انه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي يتطلب وجود جامعات من الجيل الرابع واحد ادوارها دعم الاقتصاد الوطنى واحتياجات الدولة ولذلك عندما وضعنا البرامج البحثية وضعنا دور الجامعات والمراكز البحثية لتحقيق التنمية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " أن تمويل المبادرة مليار جنيه وهو دعم مالى غير مسبوق للجامعات وشركاء التنمية لتحقيق الرؤية ، ونستهدف وضع اول خريطة بحثية فى مصر للتعرف على كل إقليم من إقاليم الدولة والمشروعات ذات الأولوية وما هو المشروع وحجم الدعم المالى الذى يحتاجه المشروع والفترة الزمنية ومخرجات المشروع لتحويل الابتكار والبحث العلمي لمنتج يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنى.

وتابع وزير التعليم العالى، عند تكوين التحالفات تحدثنا أن يكون انفاق كل دولار يعود من 3 ل 5 دولار وهذا هو هدف البحث العلمي، مستعرضا المشروعات التى قدمتها التحالفات الإقليمية للجامعات والمراكز البحثية.