شكرا لقرائتكم خبر عن رئبس هيئة الدواء يفتتح اجتماع تحالف الهيئات الإفريقية الحاصلة على المستوى الثالث من الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيا، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لآلية التنسيق بين السلطات التنظيمية الوطنية الإفريقية الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3 NRAs) وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، والذي انعقد بمدينة أبوجا نيجيريا، بدعوة من الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD) والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي، أعرب الدكتور على الغمراوي عن اعتزاز مصر بالمشاركة في هذه المبادرة القارية المهمة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام تنظيمي إفريقي موحّد، يستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة وتبادل التقييمات والعمل المشترك، بما يدعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية ويُسهم في ضمان إتاحة منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع الشعوب الإفريقية.

يأتي الاجتماع في ضوء توقيع هيئة الدواء المصرية على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية الاعتماد التنظيمي المرجعي (ML3 Reliance Coordination Mechanism)، إلى جانب سبع هيئات تنظيمية إفريقية أخرى، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم جهود الاتحاد الإفريقي في مواءمة الإجراءات التنظيمية، وتسريع عمليات تسجيل الأدوية، وتسهيل تصنيع وتوريد المنتجات الصحية داخل القارة.

ناقش الاجتماع عددًا من الوثائق الفنية التي أعدها الفريق التنفيذي للآلية، كما تم استعراض مسودة الإطار القاري للاعتماد التنظيمي، في خطوة أولية نحو اعتماده كأداة تنظيمية موحّدة ضمن منظومة العمل الإفريقي المشترك.

شارك فى اجتماع اللجنة التوجيهية الأولى الدكتور ديليسي ميمي داركو المديرالعام لوكالة الأدوية الأفريقية سيث سيانيكي نائب الرئيس التنفيذ- FDA Ghanaهيئة الغذاء والدواء الغانية غانا، موجي سولا كريستياناه أدييي، المدير العام – NAFDAC-الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء-نيجيريا، ود بويتويميلو سيميتي-ماكوكوتيلا، الرئيس التنفيذي SAHPRA-الهيئة الوطنية لتنظيم المنتجات الصحية -جنوب افريقيا، ريتشارد تينداي روكواتا، المدير العامMCAZ - - هيئة مراقبة الأدوية في زيمبابوي، وأبيبي باييه، منسق ملف التصنيع المحلي بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، وممثلين عن " هيئة الغذاء والدواء الرواندية وهيئة تنزانيا للأدوية والمنتجات الطبية -تنزانيا وبرنامج المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية "



حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، و داليا أبو حسين، مـدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

تعكس المشاركة الفاعلة حرص هيئة الدواء المصرية على دعم مسارات التكامل التنظيمي الإفريقي، من خلال نقل الخبرات وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والتعاون الإقليمي، بما يعزز مكانة الهيئة كـ مرجعية قارية في مجال التنظيم الدوائي، ويُرسّخ دور مصر كركيزة أساسية في بناء نظام صحي إفريقي أكثر تنسيقًا واستدامة