شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر تثقيفى لإعدادى بإيبارشية البحر الأحمر بمشاركة أكثر من 900 فتى وفتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت إيبارشية البحر الأحمر مؤتمرًا موسّعًا لمرحلة الإعدادى (فتيان وفتيات)، وذلك في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة الغردقة، بمشاركة كبيرة تجاوزت 900 شاب وشابة من مختلف كنائس الإيبارشية.

وأُقيم المؤتمر أمس الأول، وشمل فعاليات روحية وتوعوية وتثقيفية مصمّمة خصيصًا لتتناسب مع التحديات التي يواجهها أبناء هذه المرحلة العمرية الهامة، في ظل توجيه ورعاية مباشرة من نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف الإيبارشية.

قداس ومحاضرات شبابية مؤثرة

بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهى التى جمعت المشاركين في روح واحدة، تبعتها سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية قدّمها خدام متخصصون من ذوي الخبرة في التعامل مع فئة المراهقين.

وشملت المحاضرات عددًا من الموضوعات الحيوية التي تهم أبناء المرحلة الإعدادية، منها:

النجاح: كيف نضع أهدافًا ونخطط لمستقبل ناجح ؟

كيف نحارب الإدمان ؟ : التوعية بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه.

جسم بيتغير.. دماغ بتفكر.. مشاعر: جلسة تفاعلية حول التغيرات الجسدية والنفسية في سن المراهقة، وكيفية التعامل معها روحيًا ونفسيًا.

مشاركة واسعة وأثر إيجابي في حياة الشباب

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى الغني الذي قدمه المؤتمر، والذي أتاح لهم فرصة للتأمل والاقتراب من الكنيسة والتفاعل مع أقرانهم في بيئة آمنة ومشجعة.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار استراتيجية إيبارشية البحر الأحمر لدعم المراحل التعليمية المختلفة، وخلق مساحات منتظمة للتواصل والحوار والنمو المتكامل لأبناء الكنيسة.