شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم "كرنفال شباب المعادى" بمشاركة واسعة وأجواء روحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت إيبارشية المعادى وتوابعها التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات كرنفال شباب المعادى، وذلك في ملعب فولفو بمنطقة زهراء المعادى، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادى، وعدد كبير من شباب وشابات الإيبارشية.

وشهد الكرنفال مشاركة 153 شابًا و35 خادمًا وخادمة، ما يعكس اهتمام الكنيسة بتفعيل العمل الشبابي وتعزيز الروح الجماعية بينهم من خلال أنشطة متنوعة تمزج بين الترفيه والبُعد الروحى.

11 لعبة روحية تغرس مفاهيم الإيمان والتعاون

وتضمّن اليوم 11 لعبة تفاعلية ذات طابع روحي، صُممت خصيصًا لتوصيل مفاهيم إيمانية بطريقة مبسطة وعملية، منها:

التطلع إلى السماء وسط مشاغل الحياة

الحذر من فخاخ العالم

أهمية التعاون والعمل الجماعي

قيمة الجهد والمثابرة

ضرورة فهم كلمة الله والتمسك بها

وحرص منظمو الكرنفال على أن تعكس الألعاب واقع التحديات اليومية التي يواجهها الشباب، وذلك من خلال أنشطة تتطلّب التفكير والعمل الجماعي والمنافسة البنّاءة.

أجواء من الفرح والبساطة في كنف الكنيسة

واتّسم اليوم بأجواء مليئة بالفرح والمشاركة الروحية، حيث تخلّل الفعاليات لحظات من التأمل والتراتيل، ما أضفى طابعًا كنسيًا خاصًا على الكرنفال.

وأكد عدد من المشاركين أن هذه الأنشطة تجدد علاقتهم بالكنيسة وتمنحهم طاقة إيجابية وسط ضغوط الحياة اليومية.

ويأتى هذا الحدث في إطار رؤية إيبارشية المعادى لتفعيل الحضور الكنسي في حياة الشباب، وجعل الكنيسة مكانًا للفرح واللقاء والنمو الروحي والاجتماعي.



جانب من الأنشطة