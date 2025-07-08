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رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

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  • رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس 1/3
  • رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس 2/3
  • رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 07:39 ص

 

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، بعدما تجددت النيران للمرة الثالثة، حيث يتم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق منعا للاشتعال مرة أخرى .


كان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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