شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات، بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والتموين، وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية مؤكدا انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، و أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وأن صرف الخبز يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

وأوضح الوزير أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية كما أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بكافة مديريات التموين، تتابع لحظة بلحظة سير العمل، في ظل تواجد ميداني مكثف من قيادات التموين ومسؤولي المتابعة الفنية، لضمان انتظام صرف الخبز وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم من الخبز المدعم بكل سهولة وانتظام، وأن فرق العمل مستمرة في جهودها لضمان استقرار منظومة الدعم التمويني في جميع الأوقات والظروف.