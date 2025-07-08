شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية مكبرة لمواجهة الحوادث على الطريق الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

كثفت إدارات المرور حملاتها المكبرة على الطريق الدائري الإقليمى لرصد كافة المخالفات المتنوعة وكذلك إجراء تحليل مخدرات لسائقى النقل والأجرة لرصد المخالفين منهم مما يقودون بسرعات تتجاوز المقررة للسير ورصد مخالفات السير عكس الاتجاه للحد من تلك وقوع الحوادث المرورية .

تلك الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية، مع التركيز على ضبط الأداء المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة المركبات وحمولة السيارات الثقيلة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وكان حادثى تصادم وقعا خلال الأيام الماضية على الطريق الاقليمى نتج عنهما 29 متوفيا بينهم فتيات بسبب تصادم سيارات نتيجة لعدم الالتزام بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامة الركاب.