شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الطرق البديلة للطريق الإقليمى، عقب صدود قرار غلق الطريق الاقليمي بدءاً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة، على أن تكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي :

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم ، والقادم من الاسكندرية الزراعي يسلك الطريق الاقليمي في الاتجاة الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه للطريق الاوسطي ، القادم من بلبيس يسلك الطريق الاوسطي أو محور العبور ، القادم من الاسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الاوسطي ، القادم من الاسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي .

كما سيتم استخدام خطوط بديلة للطريق الاقليمي لتيسير الحركة المرورية خلال فترة الغلق على النحو التالي:

شبين الكوم – أكتوبر يسلك الزراعي ثم الدائري ، الباجور – المؤسسة يسلك القناطر الاصلي القديم ، الباجور – بنها يسلك اسطنها الزراعي ، الباجور – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – المؤسسة يسلك القناطر ، أشمون – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – السادات يسلك شما – منوف – كفر داود ، منوف – المؤسسة يسلك القناطر ، منوف – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان – المؤسسة يسلك القناطر ثم الدائري ، الشهداء – أكتوبر يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.



وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.