شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة نظام قديم أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لمدة ساعتين، ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية ضبط اللجان وتفتيش الطلاب قبل دخولهم للتأكد من عدم حملهم اى وسائل غش، كما تابعت وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة وتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة، وجاءت على النحو التالي:

يتكون امتحان الرياضيات من 20 سؤالًا.



الأسئلة تنقسم إلى سؤالين، مقالي بـ4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا بـ26 درجة.

الدرجة النهائية للامتحان هي 30 درجة.



وشددت وزارة التعليم، على أن هذه المواصفات تأتي ضمن خطة تطوير التقييم، لضمان قياس الفهم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.



