شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2025 برئاسة الدكتور السيد قنديل، أماكن أداء طلاب الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات علوم الرياضة، وذلك وفقا للمحافظة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة ومحل الإقامة.

وفيما يلى خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات للراغبين فى الالتحاق بكليات علوم الرياضة وتؤدى الاختبارات كالآتي :-

طلاب محافظات القاهرة – الجيزة (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم جامعة حلوان

طالبات القاهرة – الجيزة (بنات) كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية علوم الرياضة ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير.

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح

الغربية " بنين – بنات" كلية علوم الرياضة طنطا

المنوفية ما عدا مدينة السادات" بنين وبنات" كلية علوم الرياضة بشبين الكوم.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية علوم الرياضة بمدينة السادات.

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة بالزقازيق

دمياط " بنين وبنات" كلية علوم الرياضة بدمياط

بور سعيد بالإضافة على مركزى المطرية والمنزلة التابعين لمحافظة الدقهلية" بنين وبنات" كلية علوم الرياضة ببور سعيد

الإسماعيلية بما فيها مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية .

الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة بنين وبنات التابعة بمقر كلية علوم الرياضة بالمنصورة

كفر الشيخ " بنين وبنات" كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ

السويس وجنوب سيناء" بنين وبنات " بمقر كلية علوم الرياضة بالسويس

شمال سيناء " بنين وبنات بمقر كلية علوم الرياضة بالعريش .

بني سويف( بنين وبنات ) كلية علوم الرياضة ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات) كلية علوم الرياضة بالفيوم.

المنيا (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بأسيوط.

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد.

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بقنا.

سوهاج (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بأسوان