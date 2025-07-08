شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. دليل اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بها ضمن تنسيق الثانوية العامة، حيث يُشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول، وتقام الاختبارات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي كلية التربية الفنية تحت إشراف الدكتور أحمد حاتم عميد الكلية.

*أهداف الاختبارات*

تهدف اختبارات القدرات إلى قياس استعداد الطالب لدراسة الفنون، من خلال تقييم:

- مهاراته في الرسم التعبيري.

- قدراته على التصميم الابتكاري.

- مدى فهمه وتوظيفه لعناصر الفن التشكيلي.

- قدرته على التعبير عن موضوعات مستوحاة من الواقع اليومي والمجتمع المصري.

*زمن ومكونات الاختبار*

- مدة الاختبار: 150 دقيقة.

- يبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا، ولا يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد لأي سبب.

- يتكون الاختبار من سؤالين:

1. الرسم التعبيري (60 درجة)

2. التصميم الابتكاري (40 درجة)

*تفاصيل الأسئلة*

1. الرسم التعبيري (60 درجة)

يُطلب من الطالب التعبير الفني عن موضوعات مثل:

- المشاريع القومية والأحداث الجارية.

- جمال الطبيعة والمواقع الأثرية والسياحية.

- الحرف اليدوية والمهن الشعبية.

- التطور في مجالات الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، العمارة، الاقتصاد.

- المناسبات الوطنية، التنسيق الحضاري، الأحداث الرياضية، محاربة الإرهاب.

معايير التقييم:

- استخدام أقلام الرصاص بدرجات الظل والنور.

- مراعاة النسب والتكوين والدقة والنظافة العامة للعمل الفني.

2. التصميم الابتكاري (40 درجة)

يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم العناصر الفنية داخل مساحة التصميم، مثل:

- تصميم ملصق إعلاني، طابع بريد، غلاف كتاب أو كتالوج، كارت إهداء.

- استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والأشكال.

- تحقيق التوازن البصري والاتساق بين عناصر التصميم.

الأدوات المسموح بها: أقلام رصاص، ألوان خشبية، فلوماستر، أدوات هندسية، ممحاة، ولوح رسم (اختياري).

*شروط النجاح*

- يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار (الرسم + التصميم).

- النجاح يمنح الطالب تقييم "لائق" ويؤهله للالتحاق بالكلية.

*مجالات يُنصح بالاطلاع عليها قبل الاختبار*

- مبادئ وأسس التصميم.

- أساسيات الرسم والتشريح الفني.

- تعليم رسم المنظور المعماري.

- يمكن للطلاب الاستفادة من الروابط الإرشادية المتاحة على مواقع:

- المجلس الأعلى للجامعات

- وزارة التعليم العالي

- الموقع الرسمي للكلية