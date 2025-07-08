شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاتصالات تنعى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس وتتابع حالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أن النقابة تتابع عن كثب تطورات حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بالقاهرة، أمس، الإثنين، والذي أسفر عن وفاة 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات أثناء تأديتهم لعملهم، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بين العاملين.

وقال حنفي، في تصريحات خاصة لليوم السابع: إنه كان متواجدا في موقع الحادث حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، الثلاثاء، لمتابعة تطوراته لحظة بلحظة، والاطمئنان على حالة العمال المصابين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الفوري.

وتقدم رئيس النقابة بخالص العزاء لذوي الضحايا، معربا عن حزنه العميق لفقد "شهداء الواجب" الذين كانوا في موقع العمل يؤدون مهامهم بكفاءة وإخلاص، مؤكدا أن النقابة تقف بجانب أسرهم لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.

وأشار إلى أن النقابة على تواصل دائم مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات والجهات المعنية لمتابعة ملابسات الحادث وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ومحاسبة المسؤولين حال وجود تقصير، مؤكدا أن أرواح العاملين وسلامتهم تظل على رأس أولويات النقابة، مشيرا إلى أن الحادث يمثل مصابا كبير لأسرة قطاع الاتصالات بأكملها.