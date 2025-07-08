شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن قائمة الخدمات الجامعية الداعمة للحياة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة حلوان السعى نحو توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الحياة الطلابية من جميع الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والتكنولوجية، وتقدم الجامعة مجموعة واسعة من الخدمات الجامعية التي تهدف إلى تعزيز تجربة الطالب الجامعية، وتوفير الدعم اللازم له خلال سنوات الدراسة. تشمل هذه الخدمات:

- المدن الجامعية (السكن – التغذية – الأنشطة)

وتوجد بجامعة حلوان إدارة عامة للمدن الجامعية والتغذية تشرف على 10 مبانٍ (5 للطلاب، 5 للطالبات) تضم حوالي 1,297 غرفة، يستفيد منها نحو 3,907 طالب وطالبة، وتوفر المدن سكن ملائم وقريب من الكليات لطلبة المحافظات الأخرى، كما تقدم ثلاث وجبات يومية ذات جودة محسوبة على أساس الطاقة الحرارية، هذا إلى جانب أنشطة رياضية، فنية، اجتماعية ودينية لملء أوقات الفراغ وتنمية المهارات، وخدمة طبية داخل المدينة تشمل سيارة إسعاف ونظام دعم صحّي، ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية في أغسطس لكل عام دراسي، ويشمل ملفات تعبئة، وإذا لم يُقبل الطالب يمكنه تقديم التماس أو إعادة قيد.

- الأنشطة الطلابية

ويتم عقد الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية التي تنظمها الكليات المختلفة لتعزيز التفاعل والمواهب، كما يتم تقديم خدمات للخريجين تشمل إنشاء قواعد بيانات للتوظيف، وتنظيم مؤتمرات وفرص تدريبية بالتعاون مع المؤسسات في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للطلاب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وإقامة ندوات دينية، مع توزيع جوائز وميداليات في أسبوع شباب المدن الجامعية، كذلك إقامة معسكرات عمل للطلبة والطالبات خلال العام الجامعي وذلك لتحفيز الطلاب وبث روح الانتماء والولاء للجامعة بصفة خاصة ولمصرنا الحبيبة بصفة عامة، إقامة حفلات تكريم في المناسبات الاجتماعية للطلبة المتفوقين.

- الخدمات الإلكترونية

هذا وتوفر الجامعة للطلاب العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تسجيل المقررات، دفع المصروفات، واستخراج الشهادات إلكترونيا، الدعم الأكاديمي والتقني من خلال وحدة الدعم الإلكتروني التي توفر منصات للتعليم عن بعد، وبرامج لإدارة النتائج والكنترولات، الخدمات الصحية مثل الكشف الطبي الإلكتروني وحجز مواعيد الفحص، الإسكان الجامعي عبر نظام إلكتروني لحجز وتسكين الطلاب في المدن الجامعية،

- الخدمات الطبية والرعاية الصحية

كما تقدم الجامعة لطلابها لتحسين جودة الحياة الجامعية *الخدمات الطبية والرعاية الصحية* من خلال إدارة الشؤون الطبية ومستشفى الجامعة في بدر التي تضم عيادات خارجية تشمل طب عام، أسنان، وغسيل كلوي وكذلك القوافل الطبية، ووحدة الطب الوقائي التي تستهدف الفحص الطبي للطلاب المستجدين، حملات الرش والتعقيم، ومتابعة أماكن الامتحانات وسلامتها، وكذلك خدمات علاجية أولية أكثر شمولاً، هذا بالإضافة إلى المستشفى الطلابي الذي يعمل على على تقديم علاج بتكلفة رمزية أو مجاني، كما تستضيف الجامعة قوافل طبية توعوية عن الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع الضغط.

- الدعم النفسي والاجتماعي

كما تعمل الجامعة على تقديم *الدعم النفسي والاجتماعي* من خلال مركز العلاج الاجتماعي التابع لكلية الخدمة الاجتماعية الذي يقدم جلسات استشارية للتعامل مع مشاكل نفسية، اجتماعية، وأسرية برسوم رمزية هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ومبادرات وقائية ضد الإدمان ومشكلات على غرار "كن قويًا – كن سويًا من أجل مصر" (مايو 2025) ، كما يعمل أيضًا كجهة تدريب عملية لطلاب الخدمة الاجتماعية ويقدّم خدمات استشارية للمجتمع المحلي بتكلفة بسيطة .

ليس ذلك فقط فالحياة الجامعية في جامعة حلوان تركز على *الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الوظيفي* وهو مايقوم به قطاع شئون التعليم والطلاب، لتطوير الأداء الإداري والتعليمي وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال مكاتب الإرشاد الأكاديمي حيث تسعى الجامعة لتوجيه الطلاب لاختيار تخصصاتهم وتنمية قدراتهم القيادية والعملية والتواصل مع سوق العمل، وتشمل هذه الخدمات ورش وجلسات تستهدف بناء مهارات التواصل والقيادة والتطوع، وإقامة مجتمعات طلابية وأسر تعاونية تساعد على بناء الخبرة والتواصل، وتنظيم ملتقيات توظيف وتوجيه بشأن سوق العمل وتنمية المهارات المهنية ذات الصلة.