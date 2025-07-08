شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه من المقرر غلق الطريق الإقليمي بدءاً من الساعة السادسة صباحاً اليوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة حفاظًا على سلامة المواطنين ، على أن تكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي:



القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم، والقدم من الاسكندرية الزراعي يسلك الطريق الإقليمي في الاتجاة الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه للطريق الاوسطي، القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور، القادم من الاسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الاوسطي ، القادم من الاسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي.



كما سيتم استخدام خطوط بديلة للطريق الإقليمي لتيسير الحركة المرورية خلال فترة الغلق على النحو التالي:

شبين الكوم – أكتوبر يسلك الزراعي ثم الدائري ، الباجور – المؤسسة يسلك القناطر الاصلي القديم ، الباجور – بنها يسلك اسطنها الزراعي ، الباجور – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – المؤسسة يسلك القناطر ، أشمون – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – السادات يسلك شما – منوف – كفر داود ، منوف – المؤسسة يسلك القناطر ، منوف – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان – المؤسسة يسلك القناطر ثم الدائري ، الشهداء – أكتوبر يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.

وشدد اللواء إبراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، موجهاً مدير مشروع المواقف بضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.