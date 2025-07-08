شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: إقلاع جميع الرحلات التى تأثرت نتيجة عطل الاتصالات والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن إقلاع جميع الرحلات الجوية التى تأثرت نتيجه العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولى.

وأضافت الوزارة أنه تمت استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأشارت وزارة الطيران إلى أن فرق التشغيل بالمطار تواصل عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلي، والمتابعة الدقيقة لكافة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.