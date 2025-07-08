شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات ورقة الامتحان.. مراجعة مادة الأحياء للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة، تحقيق أعلى الدرجات خلال فترة الامتحانات، إذ يؤدي الطلاب، الخميس المقبل 10 يوليو 2025، آخر أيام الثانوية العامة امتحان مادة الأحياء، لشعبة العلمي علوم، وذلك ضمن أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي بدأت 15 يونيو.

وتسهيلًا على طلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الجغرافيا، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد)، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.