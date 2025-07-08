شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 5 نصائح لحماية الأطفال الرضع من موجات الحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان 5 نصائح لحماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر حيث تضمنت :-
- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال.
- لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.
- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة.
- في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل.
- برد عربة طفلك.
- احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك.
- اختر ملابس طفلك بعناية.
- اجعله يرتدى ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقى الشمس.
- اجعل منزلك باردا.
- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك.
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