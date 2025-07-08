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وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة للحماية من أضرارها..

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية