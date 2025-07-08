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وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة للحماية من أضرارها..

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون

- شرب الكثير من الماء والسوائل

- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب

- الحرص على تغطية الرأس


نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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