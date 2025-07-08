شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الطيران المدنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء المتابعة الدقيقة والمستمرة لتداعيات العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، تواصل الوزارة جهودها المكثفة لضمان انتظامية حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى شهدت خلال الفترة من الساعة 18:00 مساء الاثنين وحتى الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء ما يلى:

إجمالى عدد الرحلات المجدولة (69) رحلة جوية، حيث بلغ إجمالى عدد الرحلات التى أقلعت بالفعل (36) رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات المتبقية والمقرر إقلاعها لاحقا (33) رحلة جار استكمال إجراءات تشغيلها، حيث تقوم فرق التشغيل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين.

وأكدت الوزارة أن باقى المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعى وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية فى إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.

وجددت وزارة الطيران المدنى تأكيدها على المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة فى كافه قطاعات الدولة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل والحد من أى تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.