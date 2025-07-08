شكرا لقرائتكم خبر عن عيش الغراب.. كنز غذائى بفوائد صحية خارقة والان مع تفاصيل الخبر

عيش الغراب، المعروف أيضًا باسم الفطر أو المشروم، هو كائن حي ينتمي إلى مملكة الفطريات، وليس إلى مملكة النباتات، كما كان يعتقد في الماضي. يتميز بقيمته الغذائية والصحية العالية، بالإضافة إلى استخداماته المتعددة في الصناعات المختلفة.

إليك أهم المعلومات حول عيش الغراب:

1- التصنيف والخصائص البيولوجية:

ليس نباتًا على عكس النباتات، لا يحتوي الفطر على الكلوروفيل، وبالتالي لا يقوم بعملية البناء الضوئي، ويعتمد في غذائه على التغذية غير الذاتية، أي أنه يحصل على غذائه من البيئة المحيطة به.

2- فطر طفيلي، يفرز الفطر إنزيمات خاصة تحلل المواد العضوية المتحللة (مثل بقايا النباتات والخشب)، ثم تمتص خيوطه (الهايفا) نواتج هذا التحلل. بعض الأنواع قد تكون طفيلية على كائنات حية أخرى.

3- يتكون الجسم الثمري لعيش الغراب (الجزء المرئي الذي نأكله) عادةً من ساق تحمل فوقها قبعة. على السطح السفلي للقبعة، توجد صفائح رقيقة تشبه الخياشيم تحتوي بداخلها على جراثيم صغيرة جدًا تنتشر في الهواء للتكاثر، تحت الأرض أو داخل المواد العضوية المتحللة، يمتد الفطر على شكل شبكة معقدة من الخيوط تسمى "الميسيليوم".

4- يتكاثر عيش الغراب عادةً عن طريق الجراثيم.

5- يوجد أكثر من 16 ألف نوع من الفطر، منها حوالي 5000 نوع حول العالم. الغالبية العظمى منها آمنة وصالحة للاستهلاك البشري، بينما بعض الأنواع الأخرى سامة وقد تكون قاتلة.

6- يحتوي على نسبة جيدة من البروتين، تصل إلى 40% من الوزن الجاف في بعض الأصناف، و يتميز البروتين باحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

7- نسبة الدهون فيه منخفضة جدًا (0.5-1% من الوزن الجاف)، مما يجعله غذاءً مثاليًا لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

8- يساعد على صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

9- يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامينات B (مثل النياسين والرايبوفلافين) وفيتامين D. كما يمد الجسم بمعادن مثل النحاس، البوتاسيوم، الفوسفور، والسيلينيوم.

10- يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "إرغوثيونين" (Ergothioneine) التي تدعم الجهاز المناعي وتحارب الجذور الحرة.

