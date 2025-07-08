شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: صافرات إنذار تدوي في مناطق إسرائيلية قرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجيش الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية قرب غزة -حسب وسائل إعلام.

وتجري مشاورات لوقف حرب غزة، إذ أعلن البيت الأبيض أن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي دونالد ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.