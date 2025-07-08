شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: إصابة 16 جنديا إسرائيليا في انفجار عبوة ناسفة بشمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مواقع إخبارية إسرائيلية إصابة 16 جنديا بجروح في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ، مضيفة أن مروحيات سلاح الجو تطلق النار في مكان الحدث الأمني شمال قطاع غزة.

وقبل يوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين اثنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيبا بجروح جراء استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات على مركبة هندسية شمال قطاع غزة اليوم الأحد.

يذكر أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.