شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق الذي اندلع عصر اليوم داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة تم التعامل معه فورًا بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وقالت الشركة أنه قد تم فصل الكهرباء عن المبنى بالكامل خلال عملية إخماد النيران لضمان سلامة العاملين وعدم انتشار النيران بشكل أكبر، ما تسبب في تعطيل مؤقت في بعض خدمات الاتصالات، مشيرة إلى أنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات الإطفاء من أجل تعويض المتضررين، كما أكدت أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.