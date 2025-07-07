شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعطل المؤقت في خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي حدث اليوم في سنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات، أكد الجهاز بأنه قد تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة، كما يوضح أنه قد تم نقل حركة الإنترنت الثابت الخاص بعملاء الشركة المصرية للاتصالات بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة الخاص بعملاء الشركة المصرية للاتصالات.

كما يوضح الجهاز بأن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) قد تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق وجاري التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي أجهزة سنترال المصرية للاتصالات.

ويؤكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

ويوضح الجهاز وجود تأثير بسيط على خدمات التليفون الأرضي والمحمول بمحيط منطقة سنترال رمسيس، ويؤكد على عودة الخدمة بشكلٍ تدريجي، وسوف يقوم بإصدار بيانات تبعًا لتطور الموقف.

ويعتذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض الخدمات ويؤكد على قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقًا للوائح التنظيمية.